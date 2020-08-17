وفاة 53 يابانياً بـ «ضربة شمس»

بلغت درجات الحرارة المسجلة في مدينة هاماماتسو وسط اليابان 41.1 درجة مئوية اليوم الإثنين، لتتوافق مع أعلى درجة حرارة مسجلة في 2018، مع استمرار موجة الحر التي تجتاح البلاد في إسقاط ضحايا.

وسجل الرقم القياسي بعد يوم واحد من ارتفاع الحرارة في المدينة إلى 40.9 درجة، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وقالت الوكالة إنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة لأيام متتالية.

وكانت المرة السابقة التي بلغت فيها درجة الحرارة 41.1 درجة مئوية في يوليو (تموز) 2018 في مدينة كوماجايا شمال طوكيو.

أفادت وكالة أنباء كيودو بأن مسناً في الـ 94 عاماً توفي اليوم الإثنين بضربة شمس على ما يبدو في بلدة يوري بالقرب من كوماجايا.

وقال مسؤولون إن في طوكيو وحدها توفي 53 شخصاً بسبب ضربة الشمس هذا الشهر، بعد تعرض العاصمة لدرجات حرارة شديدة. وأكثر الضحايا من كبار السن.

وحثت السلطات الجمهور على اتخاذ تدابير احترازية، مثل ضمان شرب كميات كافية من المياه وتجنب الخروج غير الضروري.