وزيرا دفاع تركيا وقطر في طرابلس لوضع خطة الهجوم على سرت

ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، والقطري خالد بن محمد العطية، سيصلان إلى العاصمة الليبية طرابلس، للقاء مسؤولين من حكومة الوفاق الوطني.

وقال مصدر مطلع من حكومة الوفاق الوطني إن وزير الدفاع التركي وبحضور وزير دفاع قطر سيبحث مع مسؤولي الوفاق الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية، جنوب طرابلس” حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” اليوم الإثنين.

كما سيبحث الوزيران الدعم العسكري للميليشيات والمرتزقة، والحشد العسكري غرب سرت، التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي. كما ينتظر أن تعلن تركيا بداية تأهيل وتدريب عناصر من قوات الوفاق في الكليات التركية.

وكانت خطة الهجوم على سرت قد توقفت بعد إعلان مصر أنها ستتدخل عسكريا في حال امتاد المعارك إليها.