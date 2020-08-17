رياح وسحب رعدية.. هذه توقعات طقس الغد في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء 28/ 12/ 1441 الموافق 18/ 8/ 2020.

وقالت إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة.

وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.