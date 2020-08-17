“الرياضة” توقع مذكرة تعاون مع الشؤون البلدية والقروية

أعلنت وزارة الرياضة، مساء اليوم الإثنين، عن توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للاستفادة من الحدائق والمرافق البلدية في تنفيذ برامج الرياضة المجتمعية.

وجاء التوقيع بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ووزارة الشؤون البلدية والقروية يوقعان مذكرة تفاهم للاستفادة من الحدائق والمرافق البلدية في تنفيذ برامج الرياضة المجتمعية.

ووقّع مذكرة التفاهم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر.