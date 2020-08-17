تركيا تحتل ميناء مصراتة.. اتفاق ثلاثي بين أنقرة والدوحة والوفاق على تفعيل الميناء كقاعدة للبحرية التركية

ذكرت وسائل إعلام ليبية عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن حكومة الوفاق الوطني الليبي وتركيا وقطر اتقفت رسميا على تفعيل ميناء مصراتة كقاعدة للقطع البحرية التركية العاملة بشرق المتوسط.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، والقطري خالد بن محمد العطية، وصلا إلى العاصمة الليبية طرابلس، للقاء مسؤولين من حكومة الوفاق الوطني.

وقال مصدر مطلع من حكومة الوفاق الوطني إن وزير الدفاع التركي وبحضور وزير دفاع قطر بحثا مع مسؤولي الوفاق الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية، جنوب طرابلس” حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” اليوم الإثنين.

كما بحث الوزيران الدعم العسكري للميليشيات والمرتزقة، والحشد العسكري غرب سرت، التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي. كما ينتظر أن تعلن تركيا بداية تأهيل وتدريب عناصر من قوات الوفاق في الكليات التركية.