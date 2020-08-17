رسميا.. إقالة كيكي سيتين من تدريب #برشلونة بعد تسونامي السقوط المذل أمام #البايرن

أعلن برشلونة الإسباني، مساء الإثنين، عن إقالة المدرب كيكي سيتين من منصبه كمدير فني للفريق.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت: “وافق مجلس الإدارة على إقالة كيكي سيتين، هذا هو القرار الأول ضمن إعادة هيكلة أوسع للفريق الأول سيتم الاتفاق عليها بين السكرتير الفني الحالي والمدرب الجديد “.

وأضاف بيان النادي: “سيتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد في الأيام المقبلة، كيكي سيتين جاء إلى برشلونة كمدرب في 13 يناير من هذا العام”.

وواصل:” كيكي سيتين قاد الفريق في 25 مباراة: 19 في الدوري ، وثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وثلاث في كأس الملك، محققاً 16 فوزاً، وأربعة تعادلات وخمس هزائم”.

وكان برشلونة تلقى هزيمة مذلة في ربع دوري أبطال أوروبا بـ8 أهداف أمام الماكينات الألمانية في بايرن ميونيخ، ومنذ وقتها وتنقل تقارير وسائل الإعلام الإسبانية الغضب والثورة داخل الفريق الإسباني، آخرها الحديث عن طلب ميسي الرحيل عن السفينة الموبوءة.