توطين أنشطة تجارية جديدة بنسبة 70٪

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء التوطين في منافذ بيع الجملة والتجزئة اعتبارًا من الخميس المقبل.
وذكرت الوزارة المنافذ التي ستطبق ومنها:
-الهدايا والكماليات ومواد التنظيف .
-ألعاب الأطفال .
-القهوة والشاي والخضار والفواكه .
-الكتب والأدوات القرطاسية وخدمات الطالب .
-بيع المياه والمشروبات .
-بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت
النباتية .
وتهدف الوزارة من هذا التوطين توفير فرص عمل
جديدة للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية
السعودية لرفع مستويالمعيشة لهم و توفير لهم
أحتياجتهم الشخصية و اليومية داخل أراضي المملكة .