توطين أنشطة تجارية جديدة بنسبة 70٪

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‬⁩ عن بدء التوطين في منافذ بيع الجملة والتجزئة ‏اعتبارًا من الخميس المقبل.

‏وذكرت الوزارة المنافذ التي ستطبق ومنها:

‏-الهدايا والكماليات ومواد التنظيف .

‏-ألعاب الأطفال .

‏-القهوة والشاي والخضار والفواكه .

‏-الكتب والأدوات القرطاسية وخدمات الطالب .

-بيع المياه والمشروبات .

-بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت

النباتية .

وتهدف الوزارة من هذا التوطين توفير فرص عمل

جديدة للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية

السعودية لرفع مستويالمعيشة لهم و توفير لهم

أحتياجتهم الشخصية و اليومية داخل أراضي المملكة .