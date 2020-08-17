ترقية رئيس بلدية حلي للمرتبة الحادية عشرة

أصدر معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قرارًا بترقية رئيس بلدية حلي بمحافظة القنفذة بلقاسم المقعدي إلى المرتبة الحادية عشرة .

وعبر “المقعدي ” عن شكره وتقديره لمعالي أمين محافظة جدة على هذه الثقة وعلى كل مايقدمه من جهد ودعم لمنسوبي الأمانة ، مؤكدا بان هذه الترقية ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن ، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه .