بلدية القطيف تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية

نفذت بلدية محافظة القطيف، خلال اليومين الماضيين، عددا من الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن ضبط 560 دجاجة مجهولة المصدر، و50 كيلو من المصنفات التي أعيد تجميدها بعد إذابتها، ومصادرة 4680 بيضة منتهية الصلاحية من أحد المنشآت الغذائية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن عملية تسييح الدجاج المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات، مما يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أن ذلك يُعد من الغش التجاري، لافتاً إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المنشأة المخالفة.

وأكد المهندس الحسيني حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وعلى وتطبيق الاشتراطات البلدية لتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه بوجود مواد غذائية فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز البلاغات 940.