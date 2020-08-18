إيقاف وغرامة.. لجنة الانضباط تعاقب مبلوحي

قررت لجنة الانضباط، إيقاف لاعب الرائد حسين الشويش، مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وتغريمه 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف لارتكابه سلوك مشين تجاه لاعب فريق الوحدة, ضمن مواجهة الفريقين بالجولة 24 بالدوري.

كما قررت تغريم لاعب فريق الوحدة علي النمر 10 آلاف ريال بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال مواجهة فريقه مع النصر في الدوري لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس في قرار غير قابل للاستئناف.

وقررت أيضًا إيقاف حارس نادي الاتفاق أدي رايس مبلوحي مباراتين، إضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي وتغريمه 20 ألف ريال لقيامه بالاعتداء على لاعب من فريق الاتحاد بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري، في قرار غير قابل للاستئناف.

وتغريم لاعب الفتح مروان سعدان، ومسؤول النادي جوكوزلاف لازيك 10 آلاف ريال لكل منهما، إضافة إلى الإيقاف التلقائي بالبطاقة الحمراء المباشرة, إثر استخدام الأول اللعب العنيف تجاه لاعب فريق أبها وارتكاب الثاني سلوك غير رياضي، خلال مواجهة الفريقين بالدوري.