بالصور.. مدير تعليم الطائف يسلم الكتب الدراسية للطلاب

بدأت مدارس تعليم الطائف، اليوم الثلاثاء، في تسليم المقررات الدراسية للطلاب وأولياء أمورهم وفق برنامج زمني يستمر لعدة أيام لضمان وصولها إلى الطلاب والطالبات استعدادًا لعام دراسي جديد ومتميز.

وتضمنت عملية تسليم المقررات الدراسية تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والمعقمات وغيرها من التدابير الوقائية.

ووقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وبحضور مساعده للشؤون التعليمية بنين، على جاهزية عدد من المدارس، والإجراءات المتبعة في تسليم المقررات الدراسية.

حيث شارك في تسليم المقررات للطلاب بثانوية الإمام عاصم وكذلك ابتدائية أبي الدرداء وابتدائية محمد بن عبدالوهاب، ومتابعة سير تسليم المقررات الدراسية للطلاب وأولياء أمورهم بتلك المدارس ⁧‫‬⁩وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونوه “اللهيبي” بالإجراءات الصحية المتبعة في المدارس للوقاية من فيروس كورونا وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مؤكدًا أن الإدارة عملت على إعداد آلية تسليم المقررات الدراسية وفق خطة زمنية تمكن الطلبة من استلام مقرراتهم بكل يسر وسهولة، ومشيدًا بجهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة بما يسهم في نجاح توزيع المقررات الدراسية لتكون بين يدي الطلاب والطالبات.

وكانت الإدارة العامة للتعليم انتهت منذ وقت مبكر ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية وإلى المدارس بالمكاتب الداخلية لتسليمها للطلاب والطالبات في حينه.