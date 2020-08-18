إغلاق 190 محلا تجاريا و59 ورشة في جدة

أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية في جدة، المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني، أنه جرى إغلاق 190 من المحال متعددة الأنشطة و59 من الورش، لمخالفة الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأفاد الزهراني بأنه جرى تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في جميع الأوقات.

وأكد “الزهراني” حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص،

وأعرب “الزهراني” عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ “بلدي 940” للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.