من هو #سليم_عياش إرهابي حزب الله المدان في قضية اغتيال #الحريري؟

لن ينسى اللبنانيون طيلة تاريخهم اسم سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية بحكم تاريخي في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005 بعد محاكمة استمرت 6 أعوام.

عياش الذي كان عضوا بارزا في مليشيا حزب الله الإرهابي، وجهت له المحكمة 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.

وفق لحكم المحكمة الدولية فإن عياش كان المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، وشارك شخصيا في التنفيذ.

وُلد عياش في 10 نوفمبر من العام 1963م، في حاروف إحدى القرى اللبنانية بمحافظة النبطية، جنوب لبنان، وسبق له أن أقام في جنوب بيروت تحديدا بشارع الجاموس ببناية طباجة، ثم انتقل إلى سكن في مجمّع آل عيّاش في حاروف، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان.

ذكرت سجلات المحكمة الدولية إن رقم سجل عياش في لبنان (197/حاروف)، ورقم الضمان الاجتماعي (690790/63)، وهو ابن جميل دخيل عيّاش (الأب) ومحاسن عيسى سلامة (الأم)، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، وقد اختفى عن الأنظار منذ اتهامه بالقضية، ولا يعرف مكانه حتى اليوم.