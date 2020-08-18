هيئة الترفيه تطلق الهوية الخاصة بـ #اليوم_الوطني الـ 90 #همه_حتى_القمه

أطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90 ، للمملكة العربية السعودية، التي تأتي امتداداً لتصميم الهوية التي أطلقت في احتفال العام الماضي.

وتعمل الهوية على توحيد الاحتفال باليوم الوطني الغالي على قلوب سكان هذه الأرض الطيبة، حيث سيتم استخدامها في مجموعة كبيرة من التطبيقات سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة، في داخل المملكة وخارجها.

وجاء استلهام شعار اليوم الوطني (همة حتى القمة) الذي تفخر الهيئة العامة للترفيه بالإشراف عليه من مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، “همة السعوديين مثل جبل طويق”.

ودعا آل الشيخ جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90، عبر إدراج الهوية في مختلف التطبيقات المستخدمة في الاحتفاء بهذه المناسبة. ويمكن تحميل الهوية من خلال الدخول إلى الرابط، https://www.gea.gov.sa/media/2624/nd90.pdf وللاستفسارات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني [email protected]