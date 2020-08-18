بعد قنص الطفلة رويدا.. خارجية اليمن تدين ممارسات الحوثيين وتدعو مجلس الأمن لإلزام المليشيا بإنهاء مأساة تعز

أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات ممارسات الحوثيين في اليمن، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإلزام مليشيا الحوثي بإنهاء مأساة تعز وفك الحصار عنها.

وقالت الخارجية إن الحوثيين قتلوا الآلاف؛ أحياء بكاملها هدمت ونزح سكانها؛ آلاف المواطنين بترت أطرافهم وصاروا معاقين عن الحركة؛ عشرات الآلاف فقدوا وظائفهم.

وتفرض مليشيا الحوثي حصارا خانقا على مدينة تعز وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية اليها. ويرفض الحوثيون أيضًا فتح ممر انساني لمدينة تعز بحسب تفاهمات ستوكهولم ويصرون على استمرار اغلاق الطرقات الرئيسية.

وأضافت الخارجية أن الأدوية واسطوانات الاوكسجين تنقل للمستشفيات عبر طرق وعرة، ويستغرق الوصول للمدينة سبع ساعات عبر الطرق الالتفافية بدلا من عشر دقائق عبر الطريق الرئيسي.

وتابعت أن انتهاكات مليشيا الحوثي فاقمت من سوء الأوضاع الانسانية والصحية في المحافظة وزادت من معاناة المواطنين وتزايدت معها الاحتياجات للغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وفي جريمة بشعة بحق الطفولة، ليست الأولى من نوعها، قامت مليشيا الحوثي بقنص الطفلة رويدا وهي في طريق العودة من رحلة جلب الماء ونقلت الطفلة بعدها الى المستشفى لتلقي العلاج، بعد ان قام أخوها “عمري” بإنقاذها على الرغم من صغر سنة وإمكانية تعرضه هو أيضا للقنص.