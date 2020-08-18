سابك تعين بنوكا لترتيب إصدار سندات دولارية

قال مصدران إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، عينت بنوكا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات وحكومات في منطقة الخليج لجمع سيولة في ظل ركود.

وقال المصدران المطلعان إن سابك كلفت بنوكا منها سيتي وإتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا لترتيب العملية، وأضاف أحدهما أن حجم العملية سيتجاوز على الأرجح المليار دولار، وفقا لرويترز.

كانت سابك أصدرت سندات بقيمة ملياري دولار في عام 2018، في عملية بترتيب بي.إن. بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وإم.يو.إف.جي وستاندرد تشارترد.

وأكمل منتج النفط السعودي أرامكو شراء حصة 70 بالمئة في سابك مقابل 69.1 مليار دولار في يونيو.