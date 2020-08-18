اتفاق تركي قطري مع الوفاق على منح مرتزقة جوازات ليبية

أفادت تقارير عربية، الثلاثاء، بأن هناك اتفاقا عقد بين تركي وقطر مع حكومة الوفاق على منح مرتزقة يقاتلون مع حكومة السراج في ليبيا جوازات سفر ليبية.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير ليبية عن توقيع اتفاق تركي قطري مع الوفاق لجعل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط، وهوما سيتيح لأنقرة نشر عتاد بحري كبير وقويّ في المنطقة، في إطار مواصلة خططها التوسعية في ليبيا وتثبيت وجودها العسكري والتجاري في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، وفقا لقناة العربية.

والاتفاق الثلاثي ينص على إنشاء مركز تنسيق عسكري ثلاثي مقره مدينة مصراتة، وأن تمول الدوحة مراكز ومقرات التدريب لمقاتلي الوفاق.

جاء ذلك خلال زيارة أدّاها كل من وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أكار إلى العاصمة طرابلس، يوم الاثنين، ولقائهما بمسؤولي حكومة الوفاق.