باريس_سان_جيرمان يصطدم بـ #بايرن_ميونيخ في نهائي #دوري_الأبطال بعد الفوز على لايبزيج

اصطدم فريق باريس سان جيرمان ببايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “النور” بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة التي عادت منافساتها مؤخرًا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأحرز المدافع البرازيلي ماركينيوس هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان عن طريق ضربة رأسية رائعة في الدقيقة 13 من زمن المباراة من صناعة آنخيل دى ماريا.

وأضاف النجم الأرجنتينى آنخيل دى ماريا ثاني أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وسجل خوان بيرنات، ثالث أهداف نادى العاصمة الفرنسية بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

وعادل باريس سان جيرمان رقمًا تاريخيًا مسجل بإسم ريال مدريد الاسباني، حيث ذكرت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، أنه لا يوجد أي فريق على الإطلاق سجل في سلسلة مباريات متتالية في منافسات بطولات أوروبا القارية الكبرى أكثر من باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

وبهذه النتيجة، يحجز باريس سان جيرمان مقعده في نهائي دورى الأبطال للمرة الأولى في تاريخه ويخوض المباراة الختامية يوم الأحد المقبل الموافق 21 أغسطس الجارى، مع المتأهل من لقاء بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي المقرر له مساء غدا الأربعاء.