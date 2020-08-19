مايكروسوفت تعلن وفاة “إنترنت إكسبلورر”

بشكل رسمي قررت عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت وقف الدعم التقني عن المتصفح الشهير “إنترنت إكسبلورر” ليكتب بذلك شهادة وفاة المتصفح الذي كان الأشهر والأوسع انتشار في يوم من الأيام.

الشركة أوضحت في مدونتها الرسمية أن عملية إيقاف الدعم الفني للمتصفح الشهير ستبدأ يوم 30 نوفمبر المقبل، لكنها ستستمر لبعض الوقت عبر مجموعة تطبيقات “365” (بما فيها مايكروسوفت أوفيس) حتى يوم 17 أغسطس من العام المقبل لتتوقف عملية الدعم الفني بشكل نهائي حينها.

وظهر متصفح “إنترنت إكسبلورر” للمرة الأولى عام 1995 مع طرح نظام التشغيل “ويندوز 95″، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الأولى من ظهوره، وفقا لما أورده موقع “ذا فيرج” المتخصص.