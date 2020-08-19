طالب بلاده التدخل “بقوة”.. برلماني إيطالي: إردوغان وتميم يحاولان احتلال “المتوسط”

اتهم برلماني إيطالي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمحاولة احتلال البحر المتوسط، وطالب حكومة بلاده بالتدخل بشكل حاسم ضد التوسع التركي في ليبيا، ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، عن زعيم حزب إخوة إيطاليا في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي أندريا ديلمسترو، قوله إن إردوغان مع السلطات القطرية يمضيان قدماً في الاحتلال العسكري لليبيا بتخيل قواعد بحرية وجوية”.

وشدد البرلماني الإيطالي على ضرورة خروج حكومة بلاده من “الخمول الدبلوماسي الدولي” وأن ترد بقوة “على توسع إردوغان، المرتبط بشكل مقلق بالأصولية القطرية لاحتلال البحر الأبيض المتوسط”​.