انخفاض أسعار النفط وبرنت عند 45.08 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ووسط متابعة تطورات التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وصرح الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بأنه قرر تأجيل المباحثات التجارية مع الصين والتي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه لا يريد الحديث إلى المسؤولين هناك الآن، ومشدداً على أن بكين مسؤولة عن انتشار فيروس كورونا عالمياً.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.8% إلى 45.08 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.7% إلى 42.58 دولار للبرميل.

وكشفت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أغسطس.

فيما من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق اليوم.