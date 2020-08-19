“اختبار الماسة”.. أظافرك تحذرك من الإصابة بسرطان الرئة

يعتقد الأطباء أن تعجر الأصابع عرض شائع لسرطان الرئة، وأن علينا اختبار إجراء بسيطة للتأكد منه، عبر وضع الأظافر مقابل بعضها لمعرفة ما إذا كانت هناك مساحة على شكل الماسة الصغيرة بينها.

ويتسم تعجر الأظافر أو الأصابع بتغيرات معينة حول وتحت إصبع القدم وأظافر اليدين، التي تسببها أمراض معينة.

وتميل هذه الحالة إلى الحدوث على مراحل، حيث تصبح قاعدة الظفر ناعمة ويصبح الجلد بجوار الظفر لامعا، قبل أن تبدأ الأظافر في الانحناء أكثر من المعتاد. وقد تصبح أطراف الأصابع أكبر نتيجة لذلك أيضا.

ويُعتقد أنه ناتج عن زيادة تدفق الدم إلى منطقة الإصبع، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة في أطراف الأصابع – ولكن ليس من الواضح تماما سبب حدوث ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن تعجر الأصابع لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الرئة، فهناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل أصابعك تبدو بهذه الطريقة. لكن من المهم عدم استبعاد السرطان، لذا تأكد من مراجعة طبيبك في أسرع وقت ممكن لتحديد السبب.

ولسوء الحظ، غالبا ما يُشخّص سرطان الرئة متأخرا، لأنه لا يسبب أعراضا ملحوظة عادة، حتى ينتشر عبر الرئتين أو في أجزاء أخرى من الجسم.