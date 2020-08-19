الذهب ينزل دون 2000 دولار وترقب الفدرالي الأميركي

نزل الذهب عن ألفي دولار للأونصة الأربعاء 19 أغسطس في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1993.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأونصة أمس الثلاثاء. وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى2002.40 دولار.

هذا وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية. وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 27.70 دولار للأونصة، في حين فقد البلاتين 0.4% إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2170.29 دولار.