ضحايا كورونا في 394 مدينة إيرانية يتجاوز 90700 شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 394 مدينة في إيران يزيد عن 90 ألفًا و 700 شخص.

يصل عدد الضحايا في كل من محافظات طهران إلى 22205 أشخاص، وفي خراسان رضوي إلى 6500 شخص، وفي خوزستان إلى 6214 شخصًا، وفي مازندران إلى 4297 شخصًا، وفي كيلان إلى 3806 أشخاص.

وفي أذربيجان الشرقية إلى 2613 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية إلى 2575 شخصًا، وفي كلستان إلى 2575 شخصًا، وفي خراسان الشمالية إلى 1442 شخصًا.

وفي كرمان إلى 1403 أشخاص، وفي سمنان إلى 1147 شخصًا، وفي مركزي إلى 1156 شخصًا، وفي أردبيل إلى 1065 شخصًا.

وفي يزد إلى 1065 شخص، وفي زنجان إلى 841 شخصًا، وفي جهارمحال وبختياري إلى 597 شخصًا،.

وقال مالك زاده، نائب وزير الصحة في النظام، إن الحكومة تريد تطبيع الوضع من خلال تقديم بروتوكولات صحية، لكن لم تدرك أن 26 محافظة في البلاد حاليًا في حالة إنذار ووضع أحمر، ومن ناحية أخرى، بحسب خبراء النظام فإن السرعة والقوة لانتقال الفيروس قد زادتا في الموجة الثانية من 3 إلى 9 مرات.

في الوقت نفسه، أصبح الطاقم الطبي والمعدات الطبية متهالكة وغير قادرة على تحمل الموجة الثالثة التي ستأتي في الخريف والشتاء.

سيؤدي تنظيم مراسيم العزاء وإعادة فتح المدارس والجامعات إلى أزمة خطيرة بشأن تفشي كورونا وإذا حدثت هذه المراسيم وإعادة الافتتاح، فسنرى تفشيًا مقلقًا لكورونا في الخريف.