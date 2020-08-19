بالفيديو: السندباد “أبو وديع”.. قصة الصياد السعودي الذي صار صديقا للحوت

على ظهر حوت يمتد طوله لسبعة أمتار، قفز الصياد السعودي زاكي الحربي “أبو وديع” بشجاعة، لينقذه من سنارة علقت في إحدى زعانفه، وصارا صديقين.

الواقعة وثقها رفاق أبي وديع، الذين كانوا شهودا عليها، وصورها أحدهم بهاتفه المحمول، لينتشر المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، ويلقى تفاعلا هائلا.

أبو وديع قال إنه اتخذ قراره بالققز على ظهر القرش الملقب بالبهلوان، ونجح في إزالة الجزء الحاد كي لا يجرحه، ثم بدأ بالمسح على رأسه واللعب معه، ليجد منه استجابة رائعة.

وأوضح أن هذا النوع من القرش غرب ينبع، يتواجد هذه الأيام بكثرة في مياه البحر الأحمر، ويصل متوسط طوله إلى 7 أمتار.

وأكد أبو وديع أنه يعمل في البحر منذ 30 عاماً، ويحرص على الترويج للسياحة البحرية بالجولات حول المواقع الثرية بالمرجان والأسماك.

يذكر أن الصياد أبو وديع حقق المركز الأول عام 2017 في بطولة الدول العربية للصيد التي أقيمت في مصر.