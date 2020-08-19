وزارة الاتصالات: متوسط سرعة الإنترنت في المملكة ٧٠ ميجا بايت للثانية

أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تضاعف أعداد المشتركين الجدد في خدمة الألياف الضوئية للمنازل، مقارنة بالفترة السابقة لجائحة كورونا.

وأضافت الوزراة أن شبكة الألياف الضوئية تضمن باقات إنترنت بسرعات عالية تتناسب مع متطلبات تطبيقات التعليم والصحة والعمل والترفيه المنزلي.

وأفادت الوزارة، أن متوسط سرعات الإنترنت الثابت في المملكة تواصل ارتفاعها، حيث حققت سرعة عالية وصلت الى أكثر من 69.86 ميجا بت/الثانية نتيجة لزيادة الإقبال على خدمات الألياف الضوئية أثناء الجائحة.

وأوضحت أن وصول خدمات البنية الرقمية لأكثر من 3.5 ملايين منزل أسهم في زيادة الطلب العالي على سرعات الإنترنت واستهلاك البيانات من خلال تنفيذ مبادرات تحفيز الاستثمار في نشر البنية التحتية الرقمية التابعة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وعن طريق مشاركة القطاع الخاص وتحفيزهم بتقديم أكثر من 15 مليار ريال، كما أن هذه الاستثمارات التي أسهمت فيها الدولة تعمل على تسريع التحول الرقمي في المملكة، وزيادة الاقتصاد الرقمي المعرفي لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر.

وتواصل الوزارة جهودها في تمكين شركات الاتصالات من استكمال عملها لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لجميع المواطنين بالتنسيق مع الجهات الحكومية.