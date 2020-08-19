بالصور: اطلاق صيدلية ذكية بمجمع الملك فيصل.. صرف آلي للأدوية خلال ثوان معدودة

دشن مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف سعيد جابر القحطاني يوم أمس الصيدلية الذكية بمجمع الملك فيصل الطبي التي تحتوي على جهاز الصرف الآلي والذي يعتبر الجهاز الأول من نوعه على مستوى المملكة.

ويتعامل مع جميع الاشكال الصيدلانية بما فيها الأشرطة ويتميز هذا الجهاز بالدقة في الصرف وكذلك السرعة حيث يستغرق صرف الوصفة الواحدة من١٠ الي ١٨ ثانيه بحد اقصى مهما كان عدد الادوية في الوصفة.



وذكر مدير الصيدلية بالمجمع الدكتور بدر الحارثي أن الجهاز يمتاز بالتحكم في مخزون الدواء ومتابعة الصلاحية والسلامة من الأخطاء الدوائية كما يستطيع هذا الجهاز الصرف لأكثر من 1500 مريض يومياً.

وأشار الحارثي إلى أنه تم استحداث 16 جهاز للتموين والصرف في أقسام الصيدلية الداخلية تتميز بسرعة الأداء وحفظ الوقت وتقليل الجهد وزيادة السلامة الدوائية وكذلك التحكم في مخزون الادوية والتحكم في أوقات إعطاء الادوية.

كما أنه يوجد بالجهاز نظام يعمل بالبصمة لمتابعة جميع عمليات التحكم بالدواء ابتداءً بكتابة الامر الطبي وانتهاء بعملية إعطاء الدواء للمريض بالإضافة إلى نظام التشييك الثنائي في حالة الادوية عالية الخطورة.