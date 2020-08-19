تطوير منتجع سياحي في وادي عشار يضم 100 غرفة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والعلامة الفندقية العالمية هابيتاس اليوم عن انطلاق أعمال البناء الخاصة بتطوير منتجع مستدام يضم 100 غرفة، وذلك في وادي عشار بمحافظة العلا.

وشهدت محافظة العلا، التي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية وتضم أول موقع يسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في المملكة العربية السعودية، تطوراً في مجال السياحة في السنوات الأخيرة، ومن المقرر إعادة افتتاحها للبدء باستقبال السياح في أكتوبر من هذا العام.

ومن المخطط أن تنتهي هابيتاس من العمل على 50 غرفة في الربع الأول من عام 2021م، حيث ستعمل على دعم المجتمع المحلي من خلال تمكين النشاطات الاقتصادية الصغيرة ضمن القطاعات الكبيرة المختلفة كالفندقة والسياحة والضيافة، مما يعكس المنهجية المشتركة بين هابيتاس والهيئة الملكية لمحافظة العلا المتمثلة باستهداف تنمية اجتماعية مستدامة وشاملة.

وترتكز رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير محافظة العلا عبر مبادئ وأساليب التنمية المستدامة وإضفاء لمسات سياحية بسيطة تحافظ على النمط الطبيعي للمنطقة، في حين تختص شركة هابيتاس بمجال الضيافة واشتهرت بسعيها لتغيير مفهوم الرفاهية من خلال التركيز على الروابط الإنسانية والاستدامة والتجارب السياحية المتكاملة في مدينة تولوم في المكسيك وغيرها من الوجهات السياحية الفريدة في آسيا وأفريقيا.

ويتخذ تحقيق هذه البرامج المميزة على أرض الواقع العديد من الأشكال المختلفة، مثل: تدريب الموظفين العاملين على استقبال الزوار في العلا، وذلك للعمل على تجاوز الفجوة بين الزوار وأهالي العلا مما سيوفر تجربة ثقافية ثرية للطرفين، ومن خلال التعاون مع حرفيين محليين بمهاراتهم المتنوعة ليزودوا هابيتاس بمنتجات كالأزياء والأثاث والقطع الفنية والأساور التذكارية وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة فرص العمل والدخل الناتج.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا : “نسعى دائماً في الهيئة أن نعمل مع جهات وشركات تشاركنا رؤيتنا في التنمية المستدامة والشاملة مثل هابيتاس، حيث تعكس هذه الاتفاقية طموحنا لأن نصبح وجهة تقدم لزوارها تجربة فريدة من نوعها مع الحفاظ على ثقافة العلا وطبيعتها. ونهدف أيضاً من خلال الدخول بهذه الشراكة إلى تعزيز فرص الشراكات الاستراتيجية في قطاع الضيافة مع كافة المستثمرين في المملكة ومن جميع دول العالم”.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة هابيتاس، أوليفر ريبلي أن منهجية التنمية المستدامة الذي تتبعها الهيئة الملكية لمحافظة العلا تتماشى بشكل وثيق مع قيم الشركة، داعياً إلى استكشاف التاريخ العظيم للعلا ومشاركة التجارب والمغامرات فيها.

وسيتم افتتاح المرحلة الأولى للمنتجع في الربع الأول من 2021م، وسيكون الالتزام بمنهجية الوحدات المجزأة التي تحافظ على النمط الطبيعي للمنطقة في صميم عمليات التطوير والإدارة المتسقة مع أساليب التنمية المستدامة، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل 50 غرفة في الربع الأول من 2021م، أما المرحلة الثانية التي يستكمل فيها العدد النهائي للغرف والبالغ 100 غرفة فستنتهي في النصف الثاني من العام القادم.