“التعليم” تمنح المعلم المكلف حافز أسبوع خلال الفصل الدراسي المكلف فيه

أعلنت وزارة التعليم اليوم آلية سد العجز في المعلمين والتخصصات في المدارس.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وتضمن التعميم أن يكون التكليف من نظام نور وعلى أن يمنح المعلم المكلف كليا أو جزئيا حافز أسبوع خلال الفصل الدراسي المكلف فيه

ويكون تكليف الزائد من معلمي التربية الخاصة لسد العجز في فئات التربية الخاصة الأخرى فإذا وجد وفر فيتم تكليفهم بالتدريس في المرحلة الابتدائية في التعليم العام.

وفي التعميم “أما الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة بعد البكالوريوس فيتم تكليفهم لتدريس المرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم العام حسب تخصصهم في البكالوريوس وعند عدم وجود احتياج لهم يتم تكليفهم في المرحلة الابتدائية، وتتم معاملتهم كمعلمي التعليم العام حسب لائحة الوظائف التعليمية تكليف المعلمة الزائدة المتخصصة في رياض الأطفال لسد احتياج المرحلة الابتدائية وتكليف الزائدة في المرحلة الابتدائية لسد احتياج مرحلة رياض الأطفال عند وجود عجز تعذر سده يتم رفع الكثافة الطلابية وضم الفصول في المدارس الأخرى لإيجاد وفر من المعلمين وتكليفهم في مدارس الاحتياج مع مراعاة التباعد اللازم وفق الأنظمة الصحية تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين ضمن التشكيلات المدرسية والإشرافية بالتدريس السد العجز داخل القطاع ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية”.

وعند تعذر سد العجز للتدريس نهائيا من داخل القطاع تقوم إدارة التعليم بتكليف المعلمين كلية أو جزئية بين القطاعات داخل نطاق الإدارة، ولمدة فصل دراسي واحد قابل للتمديد لفصل آخر، وبما لا يتجاوز عام دراسيا واحدا، ولا يتجاوز مسافة الانتداب، ويتم تنفيذ ذلك من خلال نظام نور، ويكون التكليف بناء على وفر التخصص في مدارس القطاع المراد التكليف منه.

الرفع بطلب الموافقة على تكليف المعلمين بنظام الحصص الزائدة عن النصاب بأجر لجهة الاختصاص لاعتمادها وفق الأنظمة والتعليمات.

الجامعات لتوزيع طلاب التدريب العملي حسب الاحتياج العمل على تفعيل البدائل الإلكترونية (التعليم عن بعد) لسد العجز الذي لايمكن تسديدة بالتكليف من خلال منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها والاستفادة من قنوات عين الفضائية بالإضافة إلى قنوات عين على اليوتيوب وتطبيق الروضة الافتراضية لسد عجز مرحلة رياض الأطفال، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب باختلاف مراحلهم الدراسية وبما يحقق أعلى نواتج التعلم الممكنة.

ضوابط التكليف:

يتم تنفيذ جميع إجراءات التكليف من خلال نظام نور.

التكليف الكلي أو الجزئي يكون لسد العجز أو الموازنة داخل الصف المدرسي.

التنسيق مع قائد المدرسة المعلم الزائد في المدارس الأكثر وفرا، وفي حال عدم اختيار القائد للمعلم الزائد تنتقل الصلاحية لجهة التنفيذ لاختيار المعلم حسب المفاضلة

لا يتم إصدار قرارات تكليف للمعلمين في المدارس المشتركة (ذات القائد الواحد، وتسند الحصص للمعلم من قبل قائد المدرسة ويشمل التكليف جميع المدارس بمراحلها ونوع تعليمها وخططها الدراسية.

عدم تكرار التكليف للمعلم الذي تم تكليفه بن العام السابق أو الحالي إلا برغبته، وفي حال عدم وجود معلم آخر يعاد تكليف ذات المعلم مرة أخرى تحقيقا للمصلحة التعليمية

لا يستثنى المعلم من عدم تكرار التكليف للمصلحة التعليمية في الحالات الآتية:

(1) المعلم الذي نصابه (۱۰) حصص فأقل.

(ب) المعلم المنقول داخليا وخارجيا.

(ت) المعلم في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة) عند إجراء الموازنة بين أنصبة المعلمين يجب ألا يزيد نصاب المعلم المراد تكليفه عن (۱۰) حصص بعد رفع أنصبة مماثليه، ولا يزيد نصابه عن أنصبة معلمي المدرسة المكلف فيها. يسند عجز بعض المواد الدراسية إلى التخصصات المناسبة