ضبط 7 مخالفات حملة تفتيشية على أحد الأسواق الشعبية المعروفة بالرياض

نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء امس وبمشاركة قوة الضبط الميداني جولات تفتيشية على إحدى الأسواق الشعبية المعروفة للتأكد من توطين الأنشطة المقصورة على أبناء الوطن، بناء على العديد من البلاغات والشكاوي المستمرة حيث تمت زيارة 29 منشأة اسفرت عن تحرير “7” مخالفات وانذارين.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات التواصل عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معاً للرصد»، لرفع البلاغات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.