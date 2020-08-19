وزير الصناعة: “أطلس التصدير” يمكن المصانع الوطنية من تحليل بيانات التجارة العالمية واستغلال فرص التصدير

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، إن منظومة الصناعة تهدف إلى تعزيز تواجد الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير، عبر حسابه على تويتر، أنه ضمن هذه الجهود طوّر زملائي في هيئة تنمية الصادرات السعودية أداة أطلس التصدير لتمكين المصانع الوطنية من تحليل بيانات التجارة العالمية واستغلال فرص التصدير المتاحة في مختلف أنحاء العالم.

وقدمت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة “أطلس التصدير” وهي عبارة عن أداة إلكترونية تفاعلية تختص بتقديم بيانات التجارة العالمية وتحليلها وتسليط الضوء على فرص التصدير، بهدف دعم المصدرين السعوديين بتزويدهم بالبيانات والمعلومات. ​

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