بعد دقائق من تصريحات الكاظمي.. مسلحون يغتالون الناشطة #رهام_يعقوب في البصرة

أفادت تقارير إعلامية عراقية، الأربعاء، بأن مسلحين اغتالوا الناشطة رهام يعقوب في مدينة البصرة.

جاء ذلك بعد دقائق من تصريحات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي قال فيها “أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة”.

وأضاف الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “سنقوم بكل ما يلزم فيما تبقى لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها”.

وتابع أن التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.