ميليشيا حزب الله تصر على الإرهاب: حكم محكمة اغتيال #الحريري لا يعنينا #عاجل

في أول تعليق مليشيا حزب الله على حكم محكمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، قال النائب اللبناني عن حزب الله، حسن فضل الله، إنه لا يعنينا لا قرار المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري، ولا أي تفاعلات ناجمة عنه، حسب تعبيره.

وكانت المحكمة الدولية قضت غيابيا بإدانة سليم عياش، القيادي الأمني والعسكري في حزب الله في اغتيال الحريري.

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.

وأضاف نائب حزب الله في حديث لإحدى المحطات التلفزيوينة: أنه “لم يتغير موقفنا من ​المحكمة الدولية​، لا قبل إصدار الحكم ولا بعده، ولا يعنينا ما صدر عنها إطلاقا”، موضحا أنه “بمعزل عن كل التفسيرات لقرار المحكمة، نحن في حزب الله قرارنا ألا نتدخل في تقييم ما صدر عنها، وكل جهة تقيم قراراها من زاويتها، أما نحن فلا نرى ضرورة لنجري أي تقييم لأنها لا تعنينا”.