الجيش الليبى: تركيا حشدت كل إمكانياتها لمعركة سرت بدعم مالي من قطر

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبى، إن قطر تدخلت على الأرض في طرابلس بناء على أوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدعم ماليا.

وأضاف المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبى: سجلنا عدة محاولات لاقتحام سرت منذ الاتفاق على وقف النار، لافتا إلى أن تركيا حشدت كل إمكانياتها لمعركة سرت بدعم مالي قطري، وفقا لقناة العربية.

وأوضح اللواء أحمد المسمارى أن على المجتمع الدولي إخلاء طرابلس من السلاح قبل التفكير في سرت، مشيرا إلى أن زيارة وزراء حرب تركيا وقطر إلى طرابلس دليل على التخطيط للهجوم على سرت.

وأوضح أن زيارة وزراء حرب تركيا وقطر دليل على التخطيط للهجوم على سرت، مؤكدا أن قرار فتح منشأت النفط جاء نتيجة مفاوضات دامت أسبوعين.