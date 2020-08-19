بعد اغتيال #رهام_يعقوب.. محاولة فاشلة لاغتيال الناشط زيدون عماد في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، بأن محاولة فاشلة لاغتيال الناشط زيدون عماد وقعت في مدينة بغداد.

جاء ذلك بعد ساعات من سلسلة اغتيالات لنشطاء عراقيين من بينهم الناشطة رهام يعقوب في مدينة البصرة.

وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قائلا “أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة”.

وأضاف الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “سنقوم بكل ما يلزم فيما تبقى لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها”.

وتابع أن التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.

فيما وأعلنت شرطة البصرة تشكيل لجنة تحقيق في جريمة اغتيال الناشطة العراقية ريهام يعقوب وزميلتها.