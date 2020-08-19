استئناف الرياض تؤيد الحكم لصالح مساهمي ومساهمات شركة المقبل

أيدت محكمة الاستئناف،اليوم، حكم المحكمة العامة في الرياض باستحقاق المساهمين في مساهمة متعب المقبل لثلثي أرض المدينة .

وكانت المحكمة العامة بالرياض،في 9 يوليو 2019 قد أصدرت حكمًا بإثبات أحقية مساهمي ومساهمات متعب المقبل في أرض المدينة المنورة، والتي ستسهم في تصفية حقوق المساهمين البالغة أكثر من 208 ملايين ريال.

وذكرت مصادر لـ”الوئام”، آن ذاك أن التقاضي و الذي استمر لقرابة 13 عامًا انتهى لصالح المدعي متعب المقبل

وقال د. بدر الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مساء اليوم، : “بفضل الله استطاعت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” أن تكسب قرار محكمة الاستئناف بتأييد حكم المحكمة العامة في الرياض باستحقاق المساهمين في مساهمة متعب المقبل لثلثي أرض المدينة .

و أكد الشويعر أن “تصفية” ستتابع جهودها لإتمام تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين التي تتخطى (٢٠٨) ملايين ريال.