بسبب تأحر الرواتب: الإضراب يشل قطاعي النفط والسكر في إيران

استمر إضراب العمال والموظفين لمصافي النفط والغاز والبتروكيمياويات ومحطات الطاقة في 23 مدينة إيرانية من 12 محافظة وفي 54 موقع ومركز لليوم الثامن عشر على التوالي.

وأكد العمال فی کلمة موحدة أنهم سيواصلون الإضراب حتى تحقيق مطالبهم، ورغم جميع التهديدات والإغراءات التي يتعرضون لها.

من جهة أخرى، تابع عمال مجمع قصب السكر في مدينة هفت تبه إضرابهم لليوم الـ67، كما واصل عمال هبكو في أراك احتجاجهم لليوم الثامن عشر في ساحة الشركة وطالبوا بدفع رواتبهم المتأخرة منذ شهور وكذلك تشغيل وحدة الإنتاج في المجمع الصناعي.

وتم إطلاق الوعد للعمال أنه سيتم دفع رواتب شهرين بحلول يوم الاثنين الماضي، وهو ما لم يحدث، ليواصل العمال إضرابهم. فيما نظم عمال شركة بروفيل ساوه تجمعا احتجاجيا أمام دائرة العمل للاعتراض على عدم دفع رواتبهم المتأخرة.