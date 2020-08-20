خدمات جديدة قريبا.. “الطائرات المروحية” تدعم أسطولها بـ10 “هليكوبتر” جديدة من إيرباص

أعلنت شركة الطائرات المروحية (THC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرات هليكوبتر من طراز H125. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطط الشركة لتوسيع أسطولها وإطلاق خدمات جديدة تدعم تطور قطاع الطيران في المملكة.

ويتسع هليكوبتر إيرباص H125 متعددة المهام لنحو 6 ركاب ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب مختلف الاحتياجات. وستقوم شركة الطائرات المروحية بالاستفادة من هذه الطائرات الجديدة لإطلاق خدمات جديدة تشمل الرحلات السياحية، والأعمال الجوية كالتصوير وسحب اللافتات والمسح الجوي وغيرها.

وفي هذا السياق، قال الكابتن آرنو مارتينيز الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية، إن الاتفاقية ستساهم في النهوض بقطاعي السياحة والطيران في المملكة من خلال تقديم خدمات نقل جوي مبتكرة تضمن لعملائنا تجربة فريدة في سماء السعودية.

وقال بن بريدج، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة إيرباص هليكوبترز، إن هليكوبتر H125 مثالية لتطوير ودعم العمليات التجارية في السعودية، وذلك كونها طائرة قوية ومتعددة الاستخدامات وتتناسب بشكل خاص مع درجات الحرارة المرتفعة”.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسّس شركة الطائرات المروحية لتلبية الطلب المتنامي في المملكة فيما يخص خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي، وذلك في إطار استراتيجيته التي تهدف إلى تعظيم العائدات المستدامة وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها.