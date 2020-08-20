جامعة الملك فيصل تعلن آلية سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول

أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، عن آلية سير العملية التعليمية، لجميع البرامج التعليمية “البكالوريوس انتظام – انتساب، الدراسات العليا، الدبلوم”، خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (1441 – 1442هـ).

وتأتي آلية سير العملية التعليمية، في إطار قرارات وتوجيهات وزارة التعليم، وما تمتلكه الجامعة من جاهزية وإمكانات وخبرات متميزة في تسيير العملية التعليمية بجودة وكفاءة مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الوقائية، وتفعيل التطبيقات الإلكترونية الرسمية، والعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وكفاءاتها في استخدام الاستراتيجيات الفعالة في الأنشطة التدريسية.

وبينت الجامعة، أن تدريس المقررات النظرية والجزء النظري من المقررات العملية سيكون (مباشرة) عن بعد باستخدام المنصة التعليمية الإلكترونية، وأن للكليات تدريسها حضوريًّا إذا دعت الحاجة لذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بينما سيكون تدريس المقررات العملية حضوريًّا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، أما المقررات النظرية التي تدرس للطالبات من قبل أعضاء هيئة التدريس الرجال فسيتم تدريسها “مباشرة” عن بعد باستخدام المنصة التعليمية الإلكترونية الجامعية.

أما أداء الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات سيكون حضوريًّا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، باستثناء مقررات متطلبات الجامعة، الذي سيتم أداء اختباراتها الفصلية والنهائية عن بعد، وستكون درجة الأعمال الفصلية 60 % من الدرجة الكلية للمقرر، و 40 % من الدرجة الكلية للمقرر للاختبار النهائي، وتقييم الطلبة سيتم وفق نظام التقديرات المعتمد في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية.

كما ستطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية، واللائحة الموحدة للدراسات العليا والقواعد التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر، وكذلك بشأن حرمان الطالب من الجلوس للاختبار النهائي في حال عدم التزامه بحضور المحاضرات حسب مواعيدها حضوريًّا، أو عن بعد من خلال المنصة التعليمية الإلكترونية.

وفيما يتعلق التدريب السريري والميداني فسيستمر كالمعتاد بالتنسيق مع جهات التدريب مع التأكيد على الطلبة المتدربين بالتقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبرتوكولات الاحترازية المطبقة لدى جهات التدريب، كما أن عقد مناقشة الرسائل العلمية والخطط البحثية في برامج الدراسات العليا والدبلوم، وجميع اجتماعات اللجان، ومجالس الأقسام، والإرشاد، والساعات المكتبية سيكون عن بعد، ويمكن تنفيذ بعضها حضوريًّا حسب الحاجة مع الأخذ بالاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الجامعة، أنها ستوفر من خلال عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد أدلة إرشادية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتوفرة في المنصة التعليمية الإلكترونية بالجامعة.