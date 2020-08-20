ظاهرة ترى بالعين المجردة.. فلكية جدة: هلال محرم يحتضن محاق ذي الحجة الليلة

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة، أن هلال محرم للسنة الهجرية الجديدة 1442 سيتم رصده في سماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الخميس، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف أبو زاهرة أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنه بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعاً في السماء، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار او العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاء بضوء خافت، عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر وهذه الظاهرة تعرف باسم (القمر الجديد يحتضن القمر القديم).

وتابع بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن، نظراً لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكراً والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.