“الموارد البشرية”: توطين 9 وظائف في 17 نشاطا تجاريًا بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عزمها استكمال استراتيجيتها في توطين العديد من النشاطات التجارية في القطاع الخاص خلال العام الجديد، لزيادة حصة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وقالت الوزارة إنها ستشرع في تطبيق قرار توطين 9 أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70% بدءًا من اليوم، عبر خفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة.

وينص القرار الوزاري على تطبيق قرار التوطين في منافذ بيع (القهوة، الشاي، السكر، العسل، البهارات، الفواكه والخضروات، التمور، مواد التنظيف، البلاستيك، الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، بيع المياه والمشروبات، الهدايا والكماليات، المشغولات اليدوية والأثرية، بيع ألعاب الأطفال، اللحوم والأسماك، البيض والألبان والزيوت النباتية، بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب)، حيث يشمل قرار التوطين مسميات وظائف (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع).

وتوقعت الوزارة أن يسهم القرار في إتاحة أكثر من 35 ألف وظيفة، بنسبة توطين تُقدر بـ59%، حيث بلغت نسبة توطين تلك المناشط قبل تطبيق قرار التوطين 18%، وسيخفف القرار من نسبة شغل العمالة الوافدة لتلك الأنشطة بنسبة 50%.

وأكدت الوزارة استحداث العديد من البرامج التدريبية المتنوعة ما بين التدريب على مهارات البيع وإدارة منافذ البيع للأنشطة الموطنة، بالإضافة إلى التدريب على الحرف اليدوية للأنشطة التي تتطلب ذلك مثل (تنسيق الهدايا والزهور)، ويمكن للمواطنين الاستفادة من برامج التدريب والدعم المقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الذي سيقدم برامجه ومبادراته ودعمه المادي لتهيئة البيئة المناسبة للعاملين المواطنين، كما ستقوم البوابة الوطنية للعمل “طاقات” بربط مزودي الخدمات من أصحاب الأعمال بالباحثين عن عمل، حيث ستتيح البوابة تقديم خدمات التوظيف والتدريب لزيادة الاستقرار الوظيفي وتنمية القوى العاملة في سوق العمل في المملكة.