موافقة إسرائيل شرط أساسي.. الإدارة الأمريكية تسرّع مفاوضات بيع “الشبح” إلى الإمارات

كشفت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرّعت المفاوضات بشأن بيع الإمارات مقاتلات من الجيل الخامس طراز “أف – 35” وطائرات بدون طيار متطورة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر -لم تسمها- قولها إن “مسؤولي الإدارة الأمريكية قدّموا في الأسابيع القليلة الماضية للجيش الإماراتي معلومات سرية عن الطائرة (إف – 35)، لافتة إلى أن ذلك جرى على الرغم من شكوك ممثلي مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض حول الجدوى من اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل إبرام الصفقة فعليا”.

وأكدت المصادر للصحيفة أن “الصفقة قيد النظر لبيع المقاتلات الأمريكية المتطورة وطائرات من دون طيار ليست من الشروط التي سعت الإمارات بموجبها إلى التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية مع إسرائيل”.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن التحرك في الصفقة مدفوع بالتأكيد بهذه التحركات الدبلوماسية. إلا أن المصادر استبعدت موافقة الكونجرس على بيع هذا الطراز من المقاتلات إلى الإمارات، إلا إذا وافقت السلطات الإسرائيلية.

ويشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن نتنياهو يعارض دائما بيع طائرات”أف – 35″ وغيرها من الأسلحة الحديثة لأي دولة من الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، بما في ذلك الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار مؤخرا إلى أن الإمارات مهتمة بشراء عدد كبير من مقاتلات الجيل الخامس من طراز “إف – 35” من الولايات المتحدة، وأن الإدارة الأمريكية تدرس هذا الاحتمال، مضيفا قوله: “هذه القضية قيد الدراسة، لكنهم (الإماراتيين) حققوا اختراقا كبيرا في قضية السلام في الشرق الأوسط”.