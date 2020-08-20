“التعليم” تعتمد إعادة تخصيص المقاعد الإشرافية لوكالة التعليم الأهلي

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، قرارا بإعادة تخصيص المقاعد الإشرافية لوكالة التعليم العام الأهلي العام.

جاء ذلك في قرار لنائب وزير التعليم تضمن إعادة تخصيص المقاعد الإشرافية لوكالة التعليم العام الأهلي العام وفقا لما يلي:

1- تخصيص (5) مقاعد إشرافية بمكتب وكيل التعليم الأهلي العام.

2. تخصيص (10) مقاعد إشرافية بالإدارة العامة للسياسات والدعم

3. تخصيص (10) مقاعد إشرافية بالإدارة العامة للجودة والتراخيص.

4. تخصيص (10) مقاعد إشرافية بالإدارة العامة للتعليم العام العالمي والأجنبي.

وأكد التعميم على أن تطبق شروط وضوابط التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية على هذه المقاعد وفقا

الضوابط اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية.