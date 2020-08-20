“التعليم” تخصص مشرفًا لكل 30 مدرسة أهلية ومشرفًا لـ 10 مدارس عالمية وأجنبية

أقرت وزارة التعليم، المعيارية العددية للمقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بمشرف لكل 30 مدرسة.

جاء ذلك في قرار لنائب وزير التعليم، وتضمن أن تكون المعيارية العددية للمقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي بإدارات التعليم وفق الآتي:

– تعديل معيار المقاعد الإشرافية لمكاتب وإدارات التعليم الأهلي في إدارات التعليم بواقع مشرف لكل (30) مدرسة.

– تخصيص مشرف لكل (30) مدرسة لمكاتب التعليم العام العالمي والأجنبي

– تخصيص مشرف تعليم عالمي وأجنبي بإدارات التعليم التي لا يوجد بها مكتب تعليم عالمي وأجنبي إذا زاد عدد مدارسها العالمية والأجنبية عن (10) مدارس.

أكد القرار، تطبيق شروط وضوابط التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية على هذه المقاعد وفقا

الضوابط اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية.