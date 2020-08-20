“التعليم” تصدر تعميمًا بإسناد حصص تدريسية لأمناء مصادر التعلم ورواد النشاط

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا بإسناد حصص تدريسية لأمناء مصادر التعلم ورواد النشاط.

وقالت الوزارة، إنه انطلاقًا من حرصها على استثمار شاغلي الوظائف التعليمية وربطهم بتخصصاتهم، ونظرًا للمتغيرات التربوية، وامتلاك المعلمين للإماكانات التقنية اللازمة للتعامل مع مصادر التعلم، وحرصًا على الاستفادة من الكوادر الإدارية في المدارس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

وجاء في التعميم إسناد نصاب تدريسي كامل لأمناء مصادر التعلم والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، وتنقل مهامهم للكوادر الإدارية بالمدرسة.

كمل شمل التعليم، إسناد للمكلفين بالعمل روادًا للنشاط نصاب تدريسي 12 حصة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و10 حصص في المرحلة الثانوية.