كيف أصبح التداول عبر الإنترنت أحد أبرز أدوات الاستثمار الآمنة في ظل ازمة كورونا؟

التداول عبر الإنترنت، أحد أبرز قنوات التداول التي شهدت إقبالا كبيراً في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لما يقدمه من مزايا فريدة ومستوى عالي من الأمان والراحة، في ظل فرض الكثير من القيود على السفر والانتقال في عدد كبير من الدول، بالاضافة الى تطبيق اجراءات العزل المنزلي.

ويشمل التداول عبر الانترنت كافة المجالات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين، والتي من بينها سوق الأسهم، أو السندات أو العملات، واصبح يمكن لاي شخص تداول اي سلعة عبر الإنترنت وفي الوقت الذي يناسبه.

مفهوم التداول عبر الانترنت

يشير مصطلح التداول عبر الإنترنت إلى شراء أو بيع المنتجات بمختلف اشكالها من خلال استخدام قنوات الكترونية عبر منصة تداول عبر الإنترنت، وتعمل المنصة من خلال الوسطاء عبر الإنترنت وهي متاحة لأي شخص يبحث عن جني الأموال من السوق.

وكل ما عليك القيام به لإتمام عملية التداول، هو إجراء بحث عن السوق و تثقيف نفسك حول كل منتج، وخطوات تقديم الطلب، وكيفية تحقيق ربح منه، ومن خلال التداول اون لاين، لن تضطر إلى مغادرة منزلك أو التحدث إلى وسيط بمجرد فهمك لمزايا التداول عبر الإنترنت.

التداول عبر الانترنت في ظل تفشي فيروس كورونا

هناك العديد من خيارات الاستثمار المتاحة، ويمكن اختيار أي منها حسب احتياجات كل شخص، وبناءً على قابليته للمخاطرة والأفق الزمني لتحقيق أهدافه المالية، وفي ظل انتشار الاوبئة والأزمات العالمي مثل تفشي فيروس كورونا يتجه المستثمر الى ابحث عن أفضل وسائل الاستثمار الآمنة، ويعد التداول عبر الانترنت أبرز هذه الوسائل، حيث يتيح للمستثمر امكانية ادارة صفقاته دون الانتقال من موقعه.

ويشمل التداول بعض الأصول المالية التي تساعدك على تحقيق أهدافك قصيرة المدى وغيرها من الأصول التي تساعدك على تحقيق أهدافك طويلة المدى، ولقد جعلت التطورات التكنولوجية عملية الاستثمار وإدارة الاستثمارات بأكملها أسهل دون أي متاعب، وهو ما يشهده العالم من خلال التداول الإلكتروني، حيث أصبح في مقدرة أي شخص إجراء التداول والسيطرة الكاملة على الاستثمارات من خلال الهاتف الذكي، ويمكنه البقاء على اتصال دائم بالسوق، خاصة عند تداول الأسهم، حيث أن الاستثمار في الأسهم يتطلب مراقبة مستمرة لسوق الأسهم.

وتوفر منصات التداول كل الدعم والمساعدة اللازمين من خلال توفير وصول آمن في الوقت الحقيقي إلى التداول وتقارير البحث وتحليل أسعار الأسهم وأخبار السوق وما إلى ذلك.

ويمكنك شراء أو بيع الأسهم إذا كان لديك حساب تداول واتصال بالإنترنت، و ليس هذا فقط، يمكنك تداول العملات والسلع وما إلى ذلك من خلال منصة تداول واحدة، وتساعدك المنصات دون أي صعوبة حيث تتيح هذه المنصات تداولًا عالي السرعة.

مزايا التداول عبر الإنترنت

السهولة أو البساطة

بشكل عام عن إجراء عملية التداول عبر الإنترنت، يتعين عليك فقط فتح حساب تداول باستخدام الإنترنت ويمكنك بعد ذلك بدء التداول، و ليست هناك حاجة للانتقال الى البنك أو الاتصال بوكيل من أجل ذلك، طالما لديك اتصال بالإنترنت وحساب عبر الإنترنت، لذلك يعد التداول عبر الإنترنت مريحًا للغاية ولا يوجد أي متاعب، لأنه يوفر وقتك وجهدك.

انخفاض التكلفة

عندما تعمل من خلال سمسار الأوراق المالية، لإجراء عملية تداول لاي سلعة فإنك تدفع رسوم أو عمولة، والتي يتم تحصيلها وفقًا للطريقة التقليدية، وفي حالة التداول عبر الإنترنت، فإنك تدفع رسوم أقل بكثير من الرسوم التي يفرضها الوسطاء، وإذا كنت تتداول بكميات كبيرة، يمكنك التفاوض بشأن رسوم الوسيط وخفض التكلفة.

إدارة محفظتك بسهولة

من خلال التداول عبر الإنترنت، يمكنك بسهولة شراء أو بيع الأسهم حسب راحتك، ووفقا لميزانيتك، حيث تحتوي بوابة التداول عبر الإنترنت على واجهة متقدمة تسمح لك بمعرفة أداء محفظتك ويمكن أن يساعد ذلك في تقييم الربح أو الخسارة على الاستثمار.

عدم وجود وسيط

من خلال التداول عبر الإنترنت، لا تحتاج إلى العمل مع الوسطاء المباشرين، وهذا يقلل من تكلفة التداول ويجعل العملية بأكملها خالية من المتاعب. التداول عبر الإنترنت يجعل الخدمة مربحة ومريحة لك.

أداء أفضل

بشكل عام اي شخص كمستثمر، يسعى إلى سيطرة أعلى على المحفظة، ويتحقق هذا الشيء من خلال التداول عبر الإنترنت، حيث يمكنك التداول في أي وقت ترغب فيه ولن تضطر إلى الاتصال بالوسيط لمعالجة الصفقة، و سيساعدك التداول عبر الإنترنت على إجراء معاملات فورية وستكون قادر على مراجعتها ببساطة.

وسيكون لديك سيطرة كاملة على الاستثمار وستكون قادراً على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشراء وبيع الأسهم بأقل قدر من التدخل.

المعاملات الفورية

واحدة من أكبر مزايا التداول عبر الإنترنت هي السرعة والكفاءة، فمن الممكن تحويل الأموال بين حسابين والتأكد من عدم وجود تأخير في ذلك، ويمكنك إجراء صفقة من خلال نقرة واحدة وشراء أو بيع الأسهم أو السندات، ويمكنك إجراء معاملة سريعة وتحقيق أرباح أسرع.