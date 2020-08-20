آخر تطورات #كورونا عالميا.. كندا: الإصابات 125 ألفا والوفيات 9095

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 125 ألفا و408 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 9095 حالة. وتعافى 111 ألفا و559 شخصا من مرض “كوفيد-19” حتى الآن .

ومر نحو 29 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.