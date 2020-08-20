“ترامب”: لدينا عدد محدود من الجنود في العراق

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لدى بلاده عددًا محدودًا من الجنود في العراق، وفقًا لما ذكرته قناة “السومرية” الإخبارية العراقية.

والتقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ويزور “الكاظمي”، حاليًا العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي.

وأوضح “ترامب”: “انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود”، مؤكداً التزامه بـ”خروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات”.

واتفق العراق والولايات المتحدة على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال “الكاظمي” إن العراق يرحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن “بغداد وواشنطن اتفقتا على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار التحالف الدولي، كما أكدا ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه”.

ووقعت بغداد وواشنطن “مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصحي في العراق”، فيما أكدت واشنطن “مساندتها لخطط الكاظمي لإصلاح الاقتصاد العراقي”.