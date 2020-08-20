الانتهاء من دراسة إقامة أول مزاين للإبل في مناطق المملكة عام 2021

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن الانتهاء من دراسة إقامة أول مزاين للإبل للمناطق يقام العام المقبل 2021.

وقال فهد بن حثلين: انتهينا من دراسة إقامة مزاين المناطق وكانت إيجابية للغاية، وستسهم – بإذن الله – في تحقيق الهدف المنشود منها ، ولضمان استفادة أكبر لملاك الإبل سنعلن عن التفاصيل كافة في وقتٍ لاحق.

وكان بن حثلين قد زف بشرى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل لملاك الإبل على إقامة مزاين المناطق، إضافة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مؤكداً أن هذه مبادرة كريمة من سموه صاحب الفكرة والتوجية لإقامة مزاين الإبل في المناطق لتحقيق الفائدة لجميع ملاك الإبل ومحبيها.