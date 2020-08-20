ماكرون: فرنسا و ألمانيا ترفضان التدخل الخارجي في ليبيا .. و متضامنون مع اليونان وقبرص

قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون،اليوم، إن الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا والسعي إلى تسوية سياسية للأزمة هناك أولوية لبلاده

وشدد ماكرون على رفض فرنسا التدخلات الخارجية في ليبيا

و في إشارة لتركيا قال ماكرون إن قوى أجنبية تتدخل في الصراع الليبي وتنتهك حظر السلاح

و أضاف: “لدينا مقاربة موحدة حيال منطقة شرق المتوسط ونعمل على تأكيد السيادة الأوروبية على المنطقة، و لا يمكن السماح للقوات الأجنبية بخرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

و أوضح أن فرنسا و ألمانيا تعملان على ضمان السيطرة على عملية بيع الأسلحة لفرقاء الأزمة الليبية

و أكد تضامن البلدين مع اليونان وقبرص مع إرادة خفض التصعيد

وقال ماكرون إنه بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جهود خفض التصعيد في شرقي المتوسط